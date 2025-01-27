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كشفت القوة الجو – فضائية، التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، عن طائرة بدون طيار فائقة الثقل أطلقت عليها اسم «غزة».

وبحسب وكالة «إرنا» تبلغ المسافة بين جناحي الطائرة المسيرة «غزة» 22 متراً، ووزنها 3100 كيلوجرام، وهي قادرة على الطيران لفترة 35 ساعة متواصلة وسرعتها 350 كيلومترًا في الساعة.

وتبلغ زنة الشحنة التي يمكن أن تحملها 500 كيلوجرام على الأقل، وما يصل إلى 13 قنبلة، وتبلغ مسافة تحليقها 4000 كيلومتر.

وفي عملية مركبة جرت على هامش مناورات الاقتدار، دمرت الطائرة المسيرة الثقيلة «غزة» التابعة للقوة الجو - فضائية للحرس الثوري 8 أهداف بدقة لأول مرة.