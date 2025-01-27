عبد الوهاب الحمادي يتحدث عن التأويل في الرواية بندوة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

أقيمت في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ندوة بعنوان "الرواية العربية وتأويلات العصر" بمشاركة الكاتب الكويتي عبد الوهاب الحمادي والكاتب البحريني عقيل الموسوي، وأدارت الندوة الكاتبة هدى أبو زيد، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.



وتحدث الحاضرون في البداية عن أدوار الرواية المتعددة في العصر الحالي، وقال الحمادي :" كل روائي يكتب ذاته أو يكتب نفسه في النص، والرواية لها طبقات متعددة من التأويل يعتمد على تلقي القارئ، واختلاف التأويل يضع للرواية أدوار مختلفة تختلف باختلاف القارئ أيضا".

واستكمل الموسوي الحديث على نفس الخط، وقال إن الرواية يجب أن تتجاوز تقليدية الموضوعات الاجتماعية والرومانسية بأدوار هذه الموضوعات، نظرا للأوضاع العصيبة التي تمر بالوطن العربي، الكتاب الروائيون مهمومون بالحروب والتهجير والنزوح في الوقت الحالي.



"توظيف التاريخ في الرواية أيضا له أدوار متعددة، قد يكون رغبة من الكاتب للهروب من الحاضر، وقد يكون توظيف للتاريخ لكي يصل إلى تأويل حر لاسقاطاته، ويمكن استخدامه لنقد الحاضر "، هذه هي نظرة الحمادي للتاريخ، أما الموسوي فقد قال: "أنا أحب التاريخ وأحيانا السرد التاريخي كان يتغلب على السرد الروائي في روايتي الأولى تحديدا، لذلك يجب أن يعي الكاتب مدى قدرته على تطويع التاريخ أثناء تحقيق هدفه ووضع الطبقات المتعددة المحتملة للتأويل، حتى لا يتم تحميل النص بتأويلات أكبر مما يتحمل".



وقال الحمادي: "ليس التأويل سابق للفكرة، الفكرة غالبا هي ما تبدأ في عقل الكاتب، حيث بدأت واحدة من رواياتي بصورة فقط في ذهني ورواية أخرى بدأت من فكرة للنهاية، والتأويلات وما أريد تحميله للقصة يأتي فيما بعد ".

وأضاف الموسوي أن عملية تغليف الشخصيات والرواية كلها بالأفكار التي تسمح بتأويلات تنطلق لديه وفقا لكل رواية ليس الأمر ثابت، ففي إحدى رواياته جعل الأفكار تخرج في مونولوج على لسان الشخصية الرئيسية.



يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد إقبالاً جماهيريا كبيرا، حيث ينتظر محبو القراءة هذه الاحتفالية الثقافية سنويا لما تضمه من فعاليات وأنشطة وفرصة للاطلاع والثقافة في ظل تنافسية دور النشر على عرض أبرز ما لديهم من منشورات حديثة وقيمة.



ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وتحل سلطنة عمان "ضيف شرف" الدورة السادسة والخمسين من المعرض، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض العالم الراحل أحمد مستجير شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.