 حماس: عودة النازحين تثبت مجددا فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس: عودة النازحين تثبت مجددا فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية


نشر في: الإثنين 27 يناير 2025 - 8:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 يناير 2025 - 8:03 ص

قالت حركة حماس الفلسطينية اليوم الاثنين إن "عودة النازحين إلى بيوتهم يُثبت مجدَّداً فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجير شعبنا وكسر إرادة الصمود لديه".

وفي بيان أصدرته الحركة مع بداية عودة النازحين الفلسطينيين إلى مدن شمال قطاع غزة ذكرت حماس أن "مشاهدُ عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها رغم بيوتهم المدمّرة، تؤكّد عظمة شعبنا ورسوخه في أرضه، رغم عمق الألم والمأساة".

وتابعت "هذه المشاهد المُفعمة بفرح العودة وحبّ الأرض والتشبّث بها هي رسالة لكلّ المُراهنين على كسر إرادة شعبنا وتهجيره من أرضه"، واكدت "أنَّ عودة أهلنا النازحين إلى بيوتهم يُثبت مجدَّداً فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجير شعبنا وكسر إرادة الصمود لديه".

وأضافت"نقف مع شعبنا العظيم في هذه اللحظة التاريخية، وندعو إلى تكثيف وصول كلّ المساعدات والمواد الإغاثية إلى كامل مناطق قطاع غزَّة".

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