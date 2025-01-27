النفط يهبط مع تراجع ترامب عن تهديدات بفرض عقوبات على كولومبيا

هبطت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد تراجع الولايات المتحدة عن تهديدات بفرض عقوبات على كولومبيا مما قلل من مخاوف كانت وشيكة بعرقلة إمدادات للخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.51 بالمئة إلى 78.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 1419 بتوقيت جرينتش في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أو 0.55 بالمئة إلى 74.25 دولار، وفق وكالة رويترز.

وأعلن البيت الأبيض مساء الأحد، أن واشنطن تراجعت سريعا عن خططها لفرض عقوبات ورسوم جمركية على كولومبيا بعد أن وافقت على استقبال مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات من شركة كبلر، أن كولومبيا أرسلت العام الماضي نحو 41 بالمئة من صادراتها من النفط الخام المنقول بحرا إلى الولايات المتحدة.

وقال بيارن شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى إس.إي.بي: «حتى لو لم يتم فرض العقوبات، فإن هذا لا يزال يتسبب في توتر من فكرة أن ترامب سيهدد أيا من كان لتحقيق ما يريد».

وكرر ترامب يوم الجمعة، دعوته لمنظمة أوبك لخفض أسعار النفط من أجل إلحاق الضرر بالقدرات المالية لروسيا الغنية بالخام ومن ثم المساهمة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب: «من بين الطرق لوقف الحرب بسرعة هي أن تتوقف أوبك عن جني الكثير من المال وتخفض أسعار النفط ستتوقف الحرب على الفور».

كما هدد ترامب، باستهداف روسيا والدول المشاركة الأخرى بالضرائب والرسوم الجمركية والعقوبات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا قريبا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إن عليه أن يلتقي هو وترامب لمناقشة حرب أوكرانيا وأسعار الطاقة.

ولم ترد أوبك ولا تحالف أوبك+، الذي يضم المنظمة وحلفاء من بينهم روسيا، بعد على دعوة ترامب، وأشار ممثلون عن التحالف إلى وجود خطة بالفعل لبدء زيادة إنتاج النفط اعتبارا من أبريل.

وفي الصين، جاءت بيانات الأنشطة الصناعية اليوم الاثنين أضعف من المتوقع، مما زاد مخاوف الطلب على الطاقة.

Write to Amr Mohamed