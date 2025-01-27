سموتريتش: أعمل مع نتنياهو على خطة لتهجير الفلسطينيين من غزة

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أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، أنه يعمل مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على خطة عمل لتنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر والأردن، والتي أعلن زعيم حزب "عظمة يهودية" إيتمار بن غفير دعمه لها.

وطالب سموتريتش -خلال كلمة باجتماع الكتلة البرلمانية لحزب الصهيونية الدينية بزعامته في الكنيست- باحتلال قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة.

كما طالب سموتريتش بتعيين رئيس أركان جديد ينفذ مهمة احتلال القطاع بعد استقالة هرتسي هاليفي، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ودعا وزير المالية الإسرائيلي إلى تجاهل ما زعم أنها معارضة ضعيفة من مصر والأردن للخطة بعدما أعلنا رفضهما تصريحات ترامب.

وقاصدا التقرب من ترامب، قال سموتريتش "هناك رئيس أمريكي يتمتع بمنظور حكيم ورصين وواقعي، ويدرك أن غزة تشكل بؤرة لخلق المعاناة"، وفق قوله.

وفي السياق، زعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب "قوة يهودية" برئاسته أن تشجيع الهجرة هو الشيء الوحيد الذي سيجلب الحل والراحة والهدوء لإسرائيل وسكان غزة.

ودعا العالم العربي إلى حث الفلسطينيين في غزة على الهجرة إلى دولهم، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية.

وعبرت مصر والأردن وجامعة الدول العربية والرئاسة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيانات وتصريحات عن رفضها دعوة ترامب لتهجير فلسطينيين، ودعت إلى دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وكان ترامب اقترح نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، بدعوى عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة جراء الإبادة الإسرائيلية، زاعما أن ذلك سيؤدي إلى السلام.