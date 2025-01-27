أبو الغيط: نساند موقف مصر والأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين

أكد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وقوف الجامعة بشكل قوي ومبدئي في مساندة الموقف المصري والأردني الرافض للأفكار التي يتم الترويج لها بخصوص تهجير الفلسطينيين.

وبحسب بيان صادر عن الجامعة، اليوم الاثنين، جاء ذلك في تصريح صحفي للأمين العام فور وصوله إلى روما لافتتاح المنتدي الاقتصادي العربي - الإيطالي.

وقال أبو الغيط، إن «الموقف العربي لا يساوم في موضوع تهجير الفلسطينيين من أرضهم، سواء في غزة أو الضفة»، مؤكدًا أن الاصطفاف العربي المساند لموقف كل من مصر والأردن «واضح ولا لبس فيه».

وأشار إلى أن «الأطروحات القديمة المتجددة بتهجير أصحاب الأرض من أراضيهم هي أطروحات مرفوضة ولا طائل من مناقشتها».

ولفت إلى أن «صلابة الموقف المصري الأردني، والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني علي أرضه، مع الدعم العربي لرفض التهجير، سيُفشل كل مخططات تصفية القضية».