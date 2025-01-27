طقس مستقر في الإسكندرية تزامنا مع بداية نوة الكرم

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، طقسا مستقرا مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة وشبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية؛ ما يؤدي إلى إنخفاض الرؤية الأفقية.

يأتي ذلك تزامنا مع بداية نوة الكرم وهي من النوات غزيرة الأمطار التي تهب على المحافظة في مثل هذا التوقيت من كل عام، وتستمر لمدة 7 أيام.

وقال تقرير صادر عن غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع سقوط أمطار ما بين متوسطة و غزيرة غدا الثلاثاء.

مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع ارتفاع في موج البحر وانخفاض في درجات الحرارة تصل لحد الصقيع.

وشنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حملات متزامنة مع الأحياء لرفع تراكمات مياه الأمطار من العجمى والهانوفيل وبحري ومحرم بك وفيكتوريا والمندرة والمنتزه.

وشدد محافظ الإسكندرية أحمد خالد، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي، مكلفا المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة.

يشار إلى أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة وهي كالتالي:

الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، و الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.