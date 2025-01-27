الجيش اللبناني يصف مسيرات حزب الله أمس بالاستفزازية ويعتبرها تهديدا للسلم الأهلي

قال الجيش اللبناني، إنه سيّر وحدات في عدد من المناطق اللبنانية ليل أمس، لمنع الأعمال المخلّة بالأمن والاستقرار.

وأضاف في بيان، نقلته وسائل إعلام لبنانية، مساء الاثنين، أن «بعض المواطنين الذين يستقلون دراجات نارية ويرفعون أعلامًا حزبية، أطلقوا مسيرات في عدد من المناطق اللبنانية ليل أمس، تخلّلها إطلاق نار واستفزازات».

وأشار إلى أنه «على خلفية ذلك، سيّرت وحدات من الجيش دوريات لمنع الأعمال المخلّة بالأمن والاستقرار، وأوقفت أشخاص عدة، فيما تستمر ملاحقة بقية المتورطين».

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى التحلي بالمسئولية، والتصرف بحكمة؛ حفاظًا على الوحدة الوطنية والعيش المشترك.

وانشغل العديد من اللبنانيين خلال الساعات الماضية بمشاهد وصفوها بـ«المستفزة» لأنصار حزب الله، يجولون في شوارع عدد من المناطق التي تقطنها أغلبية مسيحية.

واتجهت عشرات الدراجات النارية حاملة أعلام حزب الله، نحو مناطق عين الرمان والجميزة والدكوانة وغيرها، للاحتفال بما سمّوه النصر والعودة إلى الجنوب.