إعلام عبري: نتنياهو يتوجه إلى أمريكا الأسبوع المقبل للقاء ترامب

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح الاثنين، بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يتوجه إلى الولايات المتحدة السبت المقبل، للقاء الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت مصادر عبرية أن التخطيط حاليا هو أن يصل نتنياهو إلى واشنطن في الثالث من فبراير المقبل، وأن يغادرها في الخامس من الشهر نفسه.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، يسعى مستشارو نتنياهو ومسئولون في البيت الأبيض إلى تحديد الموعد الدقيق للقاء ترامب ونتنياهو.

وقال مسئولون إسرائيليون إن سفر نتنياهو إلى واشنطن متعلق أولا بوضعه الصحي، في أعقاب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا قبل أقل من شهر وتبعها التهابات، وما إذا بالإمكان السفر بالطائرة لمدة 12 ساعة وعقد لقاءات عمل مكثفة في العاصمة الأمريكية، وفقا لموقع «واللا» العبري.

والجمعة الماضية، قدم محامي نتنياهو طلبا إلى المحكمة، لتقليص عدد جلسات محاكمة نتنياهو من ثلاث جلسات أسبوعيا إلى جلسة واحدة، بسبب وضعه الصحي.

وزعم المحامي أن الأطباء نصحوا نتنياهو بعدم الجلوس أو الوقوف بشكل متواصل لمدة تزيد على ثلاث ساعات.