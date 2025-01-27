فرنسا ستدرس السماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض باريس الجوي

قالت الرئاسة الفرنسية يوم الأحد إن باريس ستدرس السماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض باريس الجوي المقرر تنظيمه في يونيو المقبل، وذلك بفضل اتفاقيات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

وكان ذلك من بين نتائج محادثة جرت يوم الأحد بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ماكرون إن فرنسا تأمل في المساعدة في تسريع إطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة، اثنان منهم يحملان الجنسية الفرنسية. كما حث ماكرون إسرائيل على السماح بتسهيل "ضخم" للمساعدات إلى سكان غزة، وعلى الوفاء بوعودها بسحب القوات من لبنان بموجب الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة وفرنسا.

وسأل نتنياهو عن المشاركة الإسرائيلية في معرض باريس الجوي القادم في لو بورجيه، وهو حدث صناعي كبير. وقال الرئيس الفرنسي إن المشاركة الإسرائيلية "يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار بشكل إيجابي، كنتيجة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان"، وفقا لمكتب ماكرون.

وكانت هناك توترات حول مشاركة إسرائيل في معارض الأسلحة في فرنسا العام الماضي، مثل "يوروساتوري" و"يورونافال".

وأعربت الحكومة الفرنسية عن عدم رغبتها في عرض إسرائيل لأي أسلحة استخدمتها في حروبها في غزة ولبنان.