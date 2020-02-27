السلطة الفلسطينية توصي الفلسطينيين بعدم السفر للخارج إلا للضرورة بسبب كورونا

أوصت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، الفلسطينيين بعدم السفر إلى الخارج، إلا للحالات الضرورية؛ تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد 19".

وقال بيان صادر عن الوزارة إنها توصي بتجنب السفر لحضور مؤتمرات واجتماعات دولية إضافة إلى الامتناع عن عقد مؤتمرات دولية في فلسطين، في الوقت الحالي.

وأكدت الوزارة مجددا على خلو فلسطين من هذا الفيروس حتى تاريخ اليوم، لافتا إلى إجراء مئة فحص لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس في مختبر الصحة العامة المركزي وكانت جميعها سلبية (أي أنها غير مصابة بالفيروس).

وأوضح البيان أن الطواقم الطبية أجرت الفحص التأكيدي الثاني لخمسة أشخاص محجور عليهم كانوا قد قدموا من الصين وكانت نتائج فحوصاتهم سلبية أي أنهم غير مصابين بالفيروس، حيث غادروا الحجر وعادوا إلى منازلهم.

وكانت الصحة الفلسطينية قررت أمس منع مواطني تسع دول من دخول فلسطين هي الصين، وهونج كونج، وكوريا الجنوبية، ومكاو، وسنغافورة، والعراق، وإيران، وسوريا، ولبنان، وإيطاليا.

كما أعلنت تطبيق الحجر الصحي على المواطنين الفلسطينيين والزائرين القادمين من دول الصين، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، واليابان، ومكاو، وسنغافورة، وتايوان، وتايلاند، وهونج كونج، وإيران، وسورية، ولبنان، والفلبين، والعراق، وإيطاليا.