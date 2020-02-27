طالبان: الحكومة الأفغانية ستطلق سراح 5 آلاف من الحركة عقب توقيع اتفاق السلام

أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان سهيل شاهين أن الحكومة الأفغانية سوف تُطلِق سراح 5 آلاف من عناصر الحركة عقب توقيع اتفاق السلام مع الولايات المتحدة.

كما أكد شاهين- في تصريحات إذاعية، نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الخميس- أن الحركة ستطلق حتما محادثات بين الأطراف الأفغانية عقب توقيع الاتفاق.

غير أن المسئول الطالباني أوضح أن تدابير بناء الثقة ستكون شرطا مسبقا لإجراء حوار بين الأطراف الأفغانية.

ووفقا له، فإن الحكومة الأفغانية ستطلق سراح 5 آلاف من سجناء الحركة في أولى خطوات بناء الثقة، في المقابل ستطلق طالبان سراح ألف شخص من قوات الأمن الأفغانية.