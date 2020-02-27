رسالة من أستون فيلا للمحمدي وتريزيجيه قبل لقاء السيتي بنهائي كأس الرابطة

وجه أستون فيلا رسالة لكلا من أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، لاعبا الفريق قبل مواجهة مانشستر سيتي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب ويمبلي.

ونشر أستون فيلا باللغة العربية صورتين لكلا اللاعبين عبر الحساب الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»:" احتفالات نتمنى تكرارها ليلة الأحد".

وتأهل أستون فيلا للمباراة النهائية بعد الفوز على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين بدور نصف النهائي من البطولة، فيما وصل المان سيتي للدور ذاته بعد تغلبه على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.