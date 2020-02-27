ناشطون في مجال البيئة يفوزون باستئناف ضد توسعة مطار هيثرو

أيدت محكمة بريطانية اعتراضات ناشطين في مجال البيئة على بناء مدرج ثالث بمطار هيثرو بلندن اليوم الخميس، لكن المطار قال إنه يعتزم التقدم باستئناف آخر في معركة قضائية طويلة الأمد.

وقالت محكمة الاستئناف إن الحكومة لم تأخذ في الاعتبار مسؤولياتها للحد من انبعاثات الكربون بموجب اتفاق باريس للتغير المناخي عندما وافقت على توسعة مطار هيثرو، وهو أزحم المطارات البريطانية.

وقالت جماعة "أصدقاء الأرض" الطاعن الرئيس على القضية إن الحكم "تاريخي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للعدالة في مجال المناخ وللأجيال القادمة".

وغردت الناشطة في مجال المناخ جريتا تونبرج على تويتر قائلة: "تخليوا عندما نبدأ جميعا أن نضع اتفاق باريس في الاعتبار". ومن المقرر أن تقود تونبرج احتجاجات أيام الجمعة من أجل المستقبل في مدينة بريستول الإنجليزية يوم غد الجمعة.

وقال عمدة لندن صديق خان على تويتر: "حكم اليوم هو انتصار كبير لكل سكان لندن التواقين للتعامل مع حالة الطوارئ المناخية وتنقية هواءنا".

وقال مطار هيثرو إنه يعتزم التقدم باستئناف أمام المحكمة العليا في بريطانيا.

وأضاف في بيان إن "محكمة الاستئناف رفضت كل الطعون ضد الحكومة، بما في ذلك بشأن الضوضاء وجودة الهواء، باستثناء استئناف يمكن التعامل معه بدون نزاع".

وقال القضاة إن الحكومة لم تلتزم بتشريع يلزمها بأن توضح كيف تضع موافقتها على توسعة هيثرو "في الاعتبار سياسة الحكومة المتعلقة بالتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها".