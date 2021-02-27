برلماني: شكلنا لجنة استماع للتعرف على إيجابيات وسلبيات تعديلات قانون الشهر العقاري

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية أصدر بيانها الخاص بتسجيل العقارات بناءً على ردود أفعال لمواطنين التي يتم رصدها باستمرار.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه تم التوصل إلى تشكيل لجنة استماع للتعرف على إيجابيات وسلبيات تعديلات قانون الشهر العقاري، مشيرًا إلى عقد حوار مجتمعي مع المواطنين، للتوصل إلى التسهيلات اللازمة.

وأوضح أن نسبة العقارات غير المسجلة في مصر تتراوح من 85% إلى 95%، مضيفًا أن عدم التسجيل يضيع قيمة العقار، لأنه رسميًا يعتبر لا صاحب له.

وأشار إلى ضرورة تبسيط إجراءات تسجيل العقارات وتخفيض الرسوم الخاصة بها، وذلك لجذب المواطنين، ذاكرًا أن 67 دولة اتخذت هذا الإجراء بالفعل لتشجيع مواطنيها على التسجيل.

وقالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تتابع بكل اهتمام ردود الأفعال المتباينة من أبناء الشعب المصري حول قانون الشهر العقاري.

جاء ذلك في بيان للتنسيقية، حيث أكد نواب التنسيقية (النواب والشيوخ) ضرورة الخطوة التي تبدأ بحصر المجتمع العقاري المصري، مضيفين أنهم في ذات الوقت يعلنون أنهم سيشكلون لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة بغية الوصول إلى الصيغة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية.



