

ومرر النواب مشروع قانون "219 - 212"، وانضم النائبان الديمقراطيان جاريد جولدن، ولاية مين، وكورت شرادر من ولاية أوريجون، إلى الجمهوريين في التصويت ضده.



وفي ظل الأغلبية الصغيرة التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلس النواب، يمكنهم تحمل ما يصل إلى خروج أربعة أعضاء عن صفوفهم.



وتتجه حزمة الإنقاذ حاليا إلى مجلس الشيوخ الأمريكي. ومن المتوقع أن يدخل عليها الديمقراطيون هناك تعديلات، ثم يحيلونها ثانية إلى مجلس النواب للموافقة عليها قبل انتهاء مزايا التأمين ضد البطالة في 14 مارس.



ويريد الرئيس الأمريكي جو بايدن توظيف الحزمة الجديدة بهدف تحفيز الاقتصاد وخلق ملايين الوظائف الجديدة. وضمن أمور أخرى، تتضمن الحزمة مدفوعات مباشرة للأسر الخاصة، وإجراءات تمويلية لاختبارات فيروس كورونا، وتوزيع اللقاحات، وأيضا مساعدة إضافية للعاطلين عن العمل.



ويأتي تصويت مجلس النواب بعد أسبوع وصلت فيه الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى نصف مليون، وحذر بايدن الأمة من التساهل.



ووصل إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أمريكا إلى أكثر من 500 ألف يوم الاثنين الماضي، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.