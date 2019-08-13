الرئيس الأفغاني: الجيش الوطني وراء 90% من عمليات مكافحة الإرهاب

جدد الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني تأكيده على حاجة بلاده لسلام دائم بعد أن أبقي المجتمع الدولي أفغانستان بعيدة عن حقها الأساسي في السلام لسنوات طويلة.

وقال عبد الغني، في تصريحات بمناسبة يوم القوات المسلحة، حسبما نقلت وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية، "إن 90% من عمليات مكافحة الإرهاب داخل البلاد ينفذها الجيش الوطني الأفغاني والقوات الدفاعية.. وأفغانستان اليوم ليست كما كانت في الماضي عندما كان يحميها الآخرون، اليوم نحن نحميها وأصبحنا قريبون للغاية من الاعتماد على أنفسنا".

وأشار إلى أن القوات الأمنية الأفغانية لعبت دورا مهما في مكافحة الإرهاب الدولي، مؤكدا قدرتهم على حماية قيم ومكاسب البلاد، لافتا إلى أن الرئيس الأفغاني القادم وحكومته هو قرار يتخذه الشعب الأفغاني بنفسه عبر الانتخابات، مضيفا أنه "حق الأمة في اختيار قادتهم".

وكان قد تم الاحتفال باليوم الوطني للقوات الوطنية الدفاعية والأمنية في جميع أنحاء أفغانستان، اليوم السبت، وقال نائب وزير الدفاع الأفغاني شاه محمود ميخائيل، في كلمته، "إن القوات الأفغانية قدمت تضحية كبيرة عندما أطلقت سراح سجناء طالبان لضمان سلام دائم".