الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال يواصلون العصيان لليوم الـ14 على التوالي

واصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم ال(14) على التوالي، خطواتهم النضالية (العصيان)، رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، التي تهدف إلى التضييق عليهم.

وكان الأسرى قد نفذوا أمس الأحد، جلسات تعبئة وتنظيم خلال الوقت المحدد لإجراء الإدارة ما يسمى بوقت "العدد"، وذلك ضمن مسار الاستمرار في الاستعداد لمعركة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان: (بركان الحرية أو الشهادة)، كما تعمدوا التأخر في الخروج إلى "البوسطة" حتى الساعة الثامنة صباحا.

وأكدت لجنة الطوارئ العليا - في بيان لها - أنه "لا خيار لدى الأسرى إلا المواجهة المطلقة، وأن قضيتهم الأساسية ومطلبهم الجذري، الحرية".

يذكر أن الأسرى منذ تاريخ الـ14 من فبراير الجاري، شرعوا بخطوات نضالية، بعد أن أعلنت إدارة السجون، وتحديدا في سجن (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التنكيلية التي أوصى بها المتطرف (بن جفير)، وفعليا بدأت إدارة السجون، بإعلان تهديداتها بتطبيق جملة من الإجراءات، وكان أول هذه الإجراءات، التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يسمح للأسرى بالاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن (نفحة).

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال بحلول نهاية يناير الماضي 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا.