ميسي ومبابي يصنعان التاريخ ويقودان سان جيرمان للثأر من مارسيليا بثلاثية

واصل النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي كتابة التاريخ خلال مسيرتهما الرائعة مع الساحرة المستديرة، وقادا فريقهما باريس سان جيرمان للتحليق في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وحقق سان جيرمان فوزا كبيرا 3 / صفر على مضيفه أولمبيك مارسيليا، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ25 للمسابقة.

وافتتح مبابي التسجيل لمصلحة سان جيرمان في الدقيقة 25 من صناعة ميسي، الذي أضاف الهدف الثاني لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة 29 بعدما تلقى تمريرة حاسمة من النجم الفرنسي الدولي.

وبهذا الهدف، وصل الساحر الأرجنتيني، الذي سجل للمرة الأولى في مرمى مارسيليا، للهدف رقم 700 خلال مسيرته مع الأندية التي دافع عن ألوانها.

وواصل الثنائي إبداعهما في المباراة التي جرت بملعب (فيلدروم) في غياب الجناح البرازيلي المصاب نيمار، بعدما أضاف مبابي الهدف الثالث للضيوف وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 55 من صناعة ميسي مجددا.

ورفع مبابي رصيده مع سان جيرمان إلى 200 هدف في مختلف المسابقات، ليتقاسم لقب الهداف التاريخي لفريق العاصمة الفرنسية مع الأوروجواياني إدينسون كافاني.

ويأتي هذا التألق قبل 24 ساعة من الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم (ذا بيست)، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي يتنافس ميسي ومبابي للفوز بها مع كريم بنزيمة، نجم فريق ريال مدريد الإسباني.

كما جاء هذا الانتصار، ليرد سان جيرمان اعتباره من خسارته 1 / 2 أمام مارسيليا على نفس الملعب في دور الـ16 لبطولة كأس فرنسا في الثامن من فبراير الجاري

وارتفع رصيد سان جيرمان إلى 60 نقطة، ليتقدم خطوة هامة للغاية نحو الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، متفوقا بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مارسيليا، الذي تلقى خسارته الخامسة في المسابقة هذا الموسم.

بدأت المباراة بهجوم مباغت من جانب سان جيرمان، حيث سدد مبابي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركنية لم تستغل.

وكاد فابيان رويز أن يفتتح التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة السادسة، حينما تابع تسديدة من مبابي، ليحاول تغيير اتجاه الكرة وخداع باو لوبيز، حارس مرمى مارسيليا، الذي أبعد الكرة لركنية لم تسفر عن شيء. بمرور الوقت، بدأ مارسيليا الدخول لأجواء المباراة، وانطلق نونو تافاريش بالكرة من الناحية اليمنى في الدقيقة 12، حتى وصل بها لمنطقة الجزاء، لكنه نونو مينديش أبعد الكرة من أمامه لركنية في الوقت المناسب.

وأضاع تافاريش فرصة أخرى محققة لافتتاح التسجيل لمصلحة مارسيليا في الدقيقة 18، عندما وصلته الكرة وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، غير أنه وضعها بعيدة تماما وسط دهشة الجميع.

وجاءت الدقيقة 25 لتشهد الهدف الأول لسان جيرمان عن طريق مبابي، الذي تابع تمريرة أمامية من ميسي المنطلق بالكرة من منتصف الملعب، لينفرد على إثرها بالمرمى، ويسدد تصويبة زاحفة على يمين لوبيز، الذي خرج من مرماه لملاقاته، لتسكن الشباك.

حاول مارسيليا إدراك التعادل سريعا، وأحرز تافاريش هدفا في الدقيقة 27، لكنه سرعان ما ألغي بداعي وقوعه في مصيدة التسلل.

وسرعان ما أضاف ميسي الهدف الثاني لسان جيرمان في الدقيقة 29، من هجمة سريعة شهدت سلسلة من التمريرات المتقنة، لتصل الكرة في النهاية لمبابي، الذي رد الهدية للساحر الأرجنتيني، المتواجد أمام المرمى مباشرة، بعدما أرسل إليه تمريرة زاحفة، ليضعها الأخير بسهولة في المرمى.

وأضاع ميسي فرصة مؤكدة لتعزيز النتيجة في الدقيقة 33، بعدما تلقى تمريرة عرضية زاحفة من الجهة اليسرى بواسطة نونو مينديش، لتمر الكرة من الجميع وتصل إليه، ليسدد دون مضايقة من أحد، غير أنه أطاح بها بعيدة تماما عن المرمى بغرابة شديدة.

وأهدر مبابي فرصة أخرى لسان جيرمان في الدقيقة 38، حيث تلقى تمريرة بينية ماكرة من ميسي، ليجد نفسه منفردا بالمرمى، لكن لوبيز خرج في الوقت المناسب وأمسك الكرة من أمامه.

ولم تمر سوى دقيقتين، حتى أضاع ماركينيوس فرصة أخرى للضيوف، عندما انطلق بالكرة من منتصف الملعب، مستغلا المساحات الخالية في دفاع مارسيليا، ليسدد من داخل المنطقة، لكن الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن مباشرة.

نشط مارسيليا نسبيا في الدقائق الأخيرة، وسدد تافاريش من خارج المنطقة في الدقيقة 42، لكن الكرة ابتعدت عن القائم الأيمن بسنتيمترات، قبل أن يحصل أصحاب الأرض على ركلة حرة مباشرة من مكان قريب من منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ونفذ أليكسيس سانشيز الركلة، حيث سدد كرة رائعة فوق الحائط البشري، لكن الإيطالي جيانلويجي دوناروما أبعد الكرة بصعوبة بالغة لركنية لم تسفر عن شيء، لينتهي الشوط الأول بتقدم سان جيرمان 2 / صفر على مارسيليا.

واصل مارسيليا محاولاته لتقليص الفارق مع بداية الشوط الثاني، وعاد تافاريش لتهديد مرمى الضيوف مجددا بتسديدة في الدقيقة 48، مرت بجوار القائم الأيسر.

وأضاع أليكسيس سانشيز فرصة أخرى في الدقيقة 51، حيث تلقى تمريرة أمامية، ليحاول إسقاط الكرة في الشباك الخالية، مستغلا خروجا خاطئا من دوناروما، غير أن الكرة علت العارضة. وجاء عقاب سان جيرمان سريعا على ضياع فرصة سانشيز، بعدما أضاف مبابي الهدف الثالث لسان جيرمان في الدقيقة 55.

ومرر مبابي الكرة لميسي، الذي أعاد الكرة إليه من جديد، ليسدد النجم الدولي الفرنسي بيسراه مباشرة من يسار المنطقة، واضعا الكرة زاحفة على يسار لوبيز وتحتضن الشباك.

هدأ إيقاع سان جيرمان نسبيا عقب الهدف الثالث، لينشط مارسيليا هجوميا من جديد. وتلقى سانشيز كرة عرضية من الجهة اليمنى في الدقيقة 65، ليسدد ضربة رأس قوية، لكن دوناروما تصدى للكرة ببراعة لترتد منه وتصل إلى سياد كولاسيناك، الذي سدد وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، لكن الحارس الإيطالي أنقذ الكرة مجددا.

وأطلق تافاريش قذيفة من خارج المنطقة في الدقيقة 69، لكن دوناروما واصل تألقه وأمسك الكرة باقتدار ظلت محاولات مارسيليا لتقليص الفارق قائمة خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، حيث شن أكثر من هجمة على مرمى الفريق الضيف، لكن دون جدوى، في ظل تألق دوناروما، الذي تصدى لأكثر من تسديدة للاعبي فريق الجنوب الفرنسي، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لسان جيرمان بثلاثية نظيفة.