وزير السياحة: نستهدف تحقيق نمو سنوي بنسبة 30% خلال المرحلة القادمة

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• عيسى: مصر قبل كورونا كانت تحتل 0.7% من عدد السائحين حول العالم وهو أمر ضئيل للغاية





استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، ندوة لوزير السياحة أحمد عيسى، حول استراتيجية تنمية السياحة المصرية.

وكان في استقبال الوزير، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الامين العام، والمهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والنائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب.

وحضر اللقاء المهندس حسام الخولي نائب رئيس الحزب، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، وقيادات الحزب.

وافتتح المهندس أشرف رشاد اللقاء بكلمة ترحيبية بالوزير والحضور، داخل أروقة حزب مستقبل وطن.

وأكد "رشاد" أهمية قطاع السياحة كونه يمثل أحد روافد العملة الصعبة لمصر وركيزة من أهم ركائز التنمية الاقتصادية.

ومن جانبها، قالت النائبة نورا علي، إن مصر تستحق أن تكون في المقدمة بخريطة السياحة العالمية لما تملكه من مقومات تؤهلها لهذا.

وطالبت بضرورة وضع آليات للوصول للهدف المطلوب في السياحة وهو تحقيق ٣٠ مليار دولار سنويا، بجانب جذب المستثمر بحزم تحفيزية ليكون عنده ثقة في الحكومة، ومن ثم يساهم في تنمية القطاع.

وأشارت إلى قانون غرف المنشآت السياحية وما يستهدف من بعث الثقة للمستثمر من جديد.

كما قال أحمد عيسى وزير السياحة، إن مصر قبل كورونا كانت تحتل 0.7% من عدد السائحين حول العالم، وهو أمر ضئيل للغاية، يجب معه أن تكون الاستراتيجات موجهة لاصلاح جانب العرض ليس الطلب.

ولفت إلى أن هدفنا خلال المرحلة القادمة هو تحقيق نمو سنوي متواصل بنسبة من 25-30%؜.

وتابع: "ليتحقق نمو سريع في الصناعة يجب تمكين شركات السياحة والطيران لتحقيق نمو في المدى القصير، وقد تم الاستعانه بخبير أجنبي في صناعة السياحة من الدول المتفوقه بدوام كامل لمدة 3 سنوات".

وأردف: "تحملت الدولة 2 مليار جنيه دعمًا لآثارنا ومتاحفنا، ونحتاج للتعديل في بعض القرارات، ونقوم حاليًا ببناء استراتيجية وطنية للسائح الفرد".

كما قال المهندس حسام الخولي إن حزب مستقبل وطن يولي قطاع السياحة أهمية خاصة على كافة المستويات الرقابية والتشريعية.

وأضاف الخولي، أن الفترة الماضية شهدت حزمة تشريعات قوية ساهمت بشكل كبير في مواجهة التحديات، ولكن لا تزال الطموحات كثيرة للغاية.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاشات والأسئلة من السادة الحضور حول خطط الوزارة وما يتعلق باستراتيجية الـ30 مليون سائح سنويًا.