وزير الخارجية التركي: ممتنون للمساعدة المصرية القيمة وتضامن القاهرة معنا

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن امتنانه لزيارة سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الاثنين لتركيا، وتأكيده استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة.

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين: «أعربت عن امتناننا لوزير الخارجية سامح شكري، على المساعدة القيمة والتضامن الصادق من الدولة المصرية وشعبها الشقيق».

https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1630187164221751302

ووصل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، الاثنين إلى تركيا حيث استقبله نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، فور وصوله إلى مطار أضنة التركي.

وتسلم الجانبان شحنة المساعدات المصرية السادسة المقدمة إلى تركيا؛ لمواجهة تداعيات الزلزال، بميناء مرسين التركي.

وكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- «من شعب مصر إلى الشعب التركي.. قلوبنا معكم في مواجهة آثار الزلزال المدمر.. حفظ الله شعوبنا وأوطاننا من كل سوء».

وخلال مؤتمر صحفي عقد بين الجانبين، قال وزير الخارجية التركي، إن بلاده تطلع إلى نقل العلاقات مع مصر إلى مستوى أعلى.

وأضاف أوغلو للصحفيين: «مصر بلد مهم جدا بالنسبة للعالم العربي وفلسطين والمنطقة والعالم بأسره.. وسنعمل على نقل العلاقات مع مصر إلى مستويات أعلى».

من جانبه، أكد وزير الخارجية أن مصر ستقف إلى جانب تركيا لتجاوز محنة الزلزال، مضيفًا أن هناك علاقة خاصة تربط الشعبين المصري والتركي.

ولفت إلى أن مصر ستعمل على توفير ما تستطيع من احتياجات تركيا؛ لمواجهة تداعيات الزلزال.