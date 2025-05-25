ماكرون يبدأ جولة آسيوية بزيارة فيتنام

من المتوقع أن يركز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الطاقة والنقل والبنية التحتية خلال زيارته إلى فيتنام أولى محطات جولته بجنوب شرق آسيا، ضمن سعيه لتعزيز التحالفات في المنطقة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن ماكرون سوف يجري مباحثات مع كبار المسئولين في فيتنام في هانوي غدا الاثنين.

وبعد فيتنام، سوف يتوجه ماكرون إلى إندونيسيا لتعزيز العلاقات الثنائية، قبل أن يتوجه إلى سنغافورة لإلقاء كلمة أمام حوار شانجريلا الدفاعي الجمعة المقبلة.

وقال قصر الإليزية، إن الدول الثلاثة تمثل مدى قوة العلاقات التي أقامتها فرنسا في جميع القطاعات، وتشمل الطاقة والنقل والدفاع.