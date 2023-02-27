نجم ليفربول: ملعب أنفيلد له تأثير كبير على المنافسين

أكد البرتغالي ديوجو جوتا لاعب فريق ليفربول، أن ملعب آنفيلد له تأثير ساحر على المنافسين، وأن الجمهور في هذا الملعب يساعدهم على تحقيق الفوز في مباريات الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق ليفربول يوم الأربعاء لمواجهة وولفرهامبتون في المباراة المؤجلة من الجولة 7 للدوري الإنجليزي.

وقال جوتا عبر موقع ناديه: «لعبنا ضد ولفرهامبتون 3 مرات هذا الموسم واعتدنا على مواجهتهم وأعرف الطريقة التي يمكنهم اللعب بها ضدنا، ومن المهم أن نتجنب زيادة الثقة لديهم لأن في النهاية هذا هو الدوري الإنجليزي والجميع يمكنه تحقيق الفوز على الجميع».

وتابع: «نعلم جميعًا أن نتائج ليفربول على أرضه هذا الموسم أفضل بكثير لأن الجمهور يقف خلفنا ويدعمنا، وأنفيلد له تأثير كبير على المنافسين».

واختتم تصريحاته: «يمكننا خلق أجواء جيدة تساعد ليفربول في الحصول على النقاط الثلاث أمام ولفرهامبتون وأنا أتمنى أن أسجل هدفي الأول هذا الموسم».

وعاد اللاعب البرتغالي ديوجو جوتا للمشاركة مع ليفربول بمساعدة اللاعبين على أرض الملعب».

ويذكر أن ليفربول يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الـ15 برصيد 24 نقطة.