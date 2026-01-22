الطقس السيئ يودي بحياة بحياة شخصين في اليونان

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن الأمطار الغزيرة تسببت في وقوع فيضانات في مناطق باليونان؛ مما أودى بحياة شخصين على الأقل.

وقال خبير أرصاد لشبكة "إي ار تي نيوز"، إن رياحا تسير بسرعة تصل إلى 140 كيلومترا في الساعة ضربت جنوب بحر إيجة، مما اضطر السلطات لوقف خدمات العبارات.

وذكرت وكالة الأنباء المقدونية - أثينا، إن أحد الضحايا كان من أفراد خفر السواحل، الذي انزلق أثناء تفتيش ميناء صغير في شبه جزيرة بيلوبونيز ، ليسقط في البحر وتجرفه الأمواج العالية.

وذكرت شبكة إي ار تي نيوز، أن سيدة لقيت حتفها بعدما حاصرتها مياه الفيضانات في أثينا.

وقالت هيئة الارصاد الوطنية اليونانية، إنه من المتوقع استمرار تأثر نظام العواصف اليوم الخميس على البلاد، بما في ذلك جزر رودس وليسبوس وساموس السياحية.