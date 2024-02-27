زيادة كبيرة في سعر الفائدة الرئيسية بنيجيريا

أعلن البنك المركزي النيجيري، اليوم الثلاثاء، زيادة كبيرة في سعر الفائدة الرئيسية لدعم العملة المحلية.

وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة أولايمي كاردوسو محافظ البنك المركزي زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 400 نقطة أساس إلى 75ر22% في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم يبلغ 5ر21% فقط.

ومنذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية في نيجيريا في مايو 2022 رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 1025 نقطة أساس لكبح جمح ضغوط التضخم ودعم النايرا النيجيرية التي فقدت حوالي 70% من قيمتها أمام الدولار خلال تلك الفترة.

يعود تدهور العملة النيجيرية بشكل أساسي إلى التخفيض المتكرر للسعر الرسمي منذ يونيو الماضي في إطار الجهود الرامية إلى توحيد سعر الصرف في البلاد.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قال أحد كبار مساعدي الرئيس النيجيري بولا تينوبو إنه على البنك المركزي الانتباه إلى التأثير السياسي لقراراته في ظل الخلاف العلني بين الحكومة والبنك بشأن تداعيات الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في نيجيريا.

وفي مقالة عن المعضلة التي تواجه محافظ البنك المركزي النيجيري أولافيمي كاردوسو، تحدث توندي رحمن المتحدث باسم رئيس نيجيريا عن انهيار العملة النيجيرية وخطط محافظ البنك لنقل بعض موظفيه خارج العاصمة السياسية أبوجا.

وقال رحمن في المقابل الذي نشره على الموقع الرسمي للحكومة النيجيرية وحساب الرئاسة على موقع التواصل الاجتماعي إكس إنه "على محافظ البنك المركزي النيجيري الاهتمام دائما بالآثار السياسية لقراراته ... يجب أن يكون سياسيا دون أن يكون حزبيا".

ولم ينتقد مقال المتحدث باسم الرئيس السياسات النقدية لمحافظ البنك المركزي منذ أن عينه الرئيس تينوبو في منصبه في سبتمبر الماضي، كما أعرب المقال عن التعاطف مع محافظ البنك المركزي بسبب صعوبة المهمة التي يواجهها لتحقيق استقرار العملة النيجيرية نايرا ،التي فقدت حوالي 70% من قيمتها أمام الدولار منذ يونيو الماضي.