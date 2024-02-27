موسكو: اندلاع صراع بين روسيا والناتو سيكون حتميا إذا أرسل الغرب قواته لأوكرانيا

أصدر الكرملين تحذيرا شديد اللهجة لحلفاء كييف في الغرب بشأن تصعيد محتمل للحرب في أوكرانيا بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يوجد شيء مستبعد لضمان انتصار كييف، ومن بين ذلك نشر قوات فرنسية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الرسمية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله، اليوم الثلاثاء، إن نشر القوات البرية لن يجعل الصراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو" مرجحا فحسب، بل سيجعله حتميا.

وأضاف بيسكوف، أنه يتعين على الغرب أن يدرك أن العواقب لن تكون بالتأكيد في مصلحة مواطنيه.

كان الرئيس الفرنسي أثار ضجة مساء أمس الاثنين، عندما قال بعد مؤتمر المساعدات الأوكرانية في باريس، والذي حضره العديد من قادة العالم، إنه لا يوجد شيء مستبعد لضمان عدم فوز روسيا في حربها مع أوكرانيا.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين، قال ماكرون: "لا يوجد إجماع اليوم على إرسال قوات برية رسمياً"، ومع ذلك "لا يمكن استبعاد أي شيء في الديناميكية، سنفعل كل ما هو ضروري لضمان عدم تمكن روسيا من الانتصار في هذه الحرب".

وقال بيسكوف، "بحث إمكانية إرسال أي وحدات من دول الناتو إلى أوكرانيا، هو بالطبع مسألة مهمة للغاية وعنصرا جديدا".