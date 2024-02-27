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﻿السعودية وأمريكا تبحثان المستجدات في قطاع غزة ومحيطها

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 11:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 11:11 م

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالا هاتفياً اليوم الثلاثاء، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن حيث بحثا تطورات الأوضاع في غزة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس"، أن الجانب السعودي والامريكي بحثا "خلال الاتصال، تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد حذر أمس الاثنين من التبعات الكارثية لأي هجوم إسرائيلي على رفح.

ودعا الوزير بن فرحان، خلال كلمته في الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، مؤكدا أهمية استخدام الأدوات المناسبة للمجلس لتحقيق أهدافه.

وأكد وزير الخارجية السعودي أن "سكان غزة يتعرضون لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان، ونرفض ازدواجية المعايير بالتعامل مع الحرب في غزة".


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