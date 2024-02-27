تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في قطاع الشئون الاجتماعية-إدارة المرأة، غدا الاجتماع العربي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة الدورة "68" بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على هامش اجتماع اللجنة الوزارية للمرأة العربية في دورتها الـ43 برئاسة سلطنة عمان، وبحضور عدد من الوزيرات والوزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشئون المرأة في الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وخلال الاجتماع التحضيري يتم مناقشة مسودة البيان العربي الذي سيقدم باسم المجموعة العربية في أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة 68 للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة CSW تحت عنوان "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة"، وهو الموضوع ذو الأولوية الذي سيناقش خلال أعمال لجنة وضع المرأة لهذا العام، والتي من المقرر انعقادها خلال الفترة من 11 إلى 22 مارس المقبل في نيويورك.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، بأن الأمانة العامة تثمن الجهد العربي المشترك في إثراء البيان العربي الذي يصدر عن الاجتماع العربي التحضيري.

* جلسة جانبية عن غزة

ونوهت بأن الأمانة العامة ستعقد فعالية جانبية رفيعة المستوى باسم لجنة المرأة العربية على هامش الدورة (68) للجنة وضع المرأة بعنوان " كسر القيود: سعي النساء في غزة للحياة" بحضور رؤساء الآليات الوطنية المعنية بشئون المرأة في الدول العربية بتاريخ 11 مارس المقبل بمقر الأمم المتحدة وبمشاركة ممثلي المنظمات والهيئات الأممية المعنية وكبار المسئولين وعدد من السفراء الأجانب في نيويورك، وذلك في إطار دعم التواجد الدولي لقضية المرأة الفلسطينية في ظل الأحداث الغير مسبوقة جراء الحرب على غزة.

وستلقي الفعالية الضوء على ما تعانيه المرأة والفتاة الفلسطينية في إطار الموضوع الرئيسي الذي تناقشه لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة لهذا العام، بهدف إيصال صوت المرأة العربية في هذا المحفل الدولي الهام من خلال متحدثين رفيعي المستوى من ضمنهم متحدثين دوليين من خارج المنطقة العربية.

* متابعة تنفيذ أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030

ومن المقرر أن تناقش أعمال لجنة المرأة العربية عدداً من الموضوعات الرئيسية حول تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على المستوى العربي، منها متابعة تنفيذ أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030، التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثون عاماً، وقضايا المرأة والأمن والسلام، والشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، والتغير المناخي ومناهضة العنف ضد المرأة، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي والثنائي في مجال تعزيز وتمكين المرأة.