الولايات المتحدة تدين هجوما حوثيا على سفينة تجارية في البحر الأحمر

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن إدانتها، اليوم الاثنين، للهجوم الذي استهدف سفينة تجارية أثناء عبورها في البحر الأحمر.

وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في حسابها على منصة "إكس"، "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الحوثي الأخير في البحر الأحمر، والذي استهدف السفينة التجارية (ماجيك سيز) أثناء عبورها السلمي للبحر الأحمر".

وأشارت إلى أن هذا الهجوم هو الأحدث "ضمن سلسلة من الاعتداءات المتهورة التي طالت السفن التجارية وطاقمها المدني في البحر الأحمر خلال الـ18 شهرا الماضية".

وأكدت الولايات المتحدة أن "هذه الهجمات تشكل تهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية العالمية والتجارة الدولية، كما تنذر بوقوع أضرار بيئية جسيمة في هذا الممر المائي الحيوي، الأمر الذي قد يفاقم من معاناة قطاع الصيد في اليمن".

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن طاقم سفينة اشتعلت فيها النيران جراء هجوم في البحر الأحمر، جرى إنقاذهم بعد أن غادروها في أعقاب تسرب المياه إليها، في هجوم وصفته شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري بأنه "يحمل طابع" جماعة الحوثي في اليمن.

وتعرضت سفينة "ماجيك سيز" المملوكة لجهة يونانية وترفع علم ليبريا، لهجوم بالقذائف من قبل زوارق بحرية صغيرة، ورد فريق الأمن المسلح الموجود على متن السفينة على مصادر النيران.

وأكدت الهيئة البحرية البريطانية أن جميع أفراد طاقم السفينة بخير بعد أن أنقذتهم سفينة تجارية عابرة.

ولم تعلن أي جهة رسمية حتى الآن مسئوليتها عن الهجوم، واكتفى الحوثيون فقط بنشر خبر عن تعرض السفينة للهجوم على وسائل الإعلام التابعة لهم، دون الإشارة إلى مصدر الهجوم الذي وقع على بعد 51 ميلاً بحريا جنوب غربي محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرتهم.

ويعد هذا الهجوم هو الأول الذي ترد بلاغات عنه في الممر البحري الحيوي منذ منتصف أبريل الماضي.

وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران قد توقفت عن شن الهجمات في البحر الأحمر، في إطار الهدنة المتفق عليها مع الولايات المتحدة مطلع مايو الماضي.