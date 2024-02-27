 رمضان 2024.. رشا مهدي تنضم لفريق مسلسل إمبراطورية ميم - بوابة الشروق
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رمضان 2024.. رشا مهدي تنضم لفريق مسلسل إمبراطورية ميم

مصطفى الجداوي
نشر في: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 5:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 5:52 ص

انضمت الفنانة رشا مهدي لمسلسل إمبراطورية ميم، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل على شاشة DMC ومنصة Watch it، وتجسد من خلاله شخصية تُدعى "سلمى".

وأعربت رشا مهدي في بيان صحفي عن سعادتها بالتعاون مجددا مع المخرج محمد سلامة في مسلسل إمبراطورية ميم، بعدما شاركت معه العام الماضي من خلال مسلسل الكتيبة 101.

مسلسل إمبراطورية ميم يتكون من 30 حلقة، بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز.

المسلسل عن قصة إحسان عبد القدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

على جانب آخر تواصل رشا مهدي تصوير دورها في مسلسل "سر إلهي" مع المخرج رؤوف عبدالعزيز.

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