شاب ينهي حياته شنقا بأسوان

أنهى شاب في محافظ أسوان، حياته شنقا اليوم، وعلى الفور تم نقله إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء مجدي سالم مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بإقدام شخص على إنهاء حياته شنقا وتحديدا بعمارة 7 بعمائر الحديد والصلب بمنطقة كيما، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أنه شاب يدعى "محمد.ح.ا"، يبلغ من العمر 41 عاما، وتم نقل جثته إلى مشرحة أسوان العمومية لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الطبيب الشرعي لمعرفة السبب الحقيقي في الوفاة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.