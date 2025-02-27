دهست سيارة عدداً من الأشخاص على الرصيف في منطقة تقاطع كركور في برديس حنا قرب حيفا، مساء اليوم الخميس، ولاذت بالفرار.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، أصيب خلال عملية الدهس 8 أشخاص، بينهم حالتان وُصفتا بالخطيرة، وفق ما أفادت به فرق الإسعاف الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، نقلًا عن مصادر أمنية، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الحادث قد يكون «إرهابيًا» وعملية دهس معادية.

في غضون ذلك، أفادت تقارير إسرائيلية بأنه تم «تحييد» المنفذ وهو على قيد الحياة، في إشارة إلى اعتقاله، قرب كيبوتس «جان شموئيل» القريب من موقع الحادث.