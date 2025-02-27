رابطة مراسلي البيت الأبيض تحذر من سيطرته على التغطية الصحفية الرئاسية

حذرت "رابطة مراسلي البيت الأبيض" من أنها لم تعد قادرة على ضمان دقة التقارير الإخبارية التي يبثها البيت الأبيض.

وأعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أنه سيتولى بنفسه مسؤولية اختيار وسائل الإعلام التي سوف تكون ضمن مجموعات الصحفيين الذيي يغطون أخبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو قرار يعود لرابطة مراسلي البيت الأبيض المستقلة منذ عام 1914.

وقال رئيس الرابطة يوجين دانيلز، في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى مراسلي البيت الأبيض، إن الرابطة "لا يمكنها ضمان أن التقارير التي يقدمها الصحفيون الذين تختارهم الحكومة ستلتزم بنفس المعايير التي وضعناها على مدى عقود".

وأضاف دانيلز: "ما اعرفه هو أن هذه الرابطة لن تؤيد أي محاولة من جانب هذه الإدارة أو أي إدارة أخرى للاستيلاء على التغطية الصحفية المستقلة للبيت الأبيض. وسيتعين على كل مؤسساتكم أن تقرر ما إذا كانت ستشارك في هذه المجموعات الجديدة التي يتم تعيينها من قبل الحكومة أم لا ".

وتأتي هذه الخطوة في ظل خلاف بين البيت الأبيض ووكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وأقامت "أ ب" و"رابطة مراسلي البيت الأبيض" دعوى قضائية ضد ثلاثة مسؤولين في البيت الأبيض بسبب قرار منع مراسليها من تغطية الأحداث الرئاسية. ويعود الخلاف إلى رفض الوكالة مواءمة أسلوبها التحريري مع الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بإعادة تسمية "خليج المكسيك" ليصبح "خليج أمريكا".