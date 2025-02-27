ترامب ينهي تصريح يسمح لفنزويلا بتصدير النفط للولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أن التصريح الذي أصدرته حكومة بلاده للسماح لشركة الطاقة العملاقة شيفرون بضخ النفط الفنزويلي وتصديره سيتم إنهاؤه الأسبوع الجاري، ليقطع بذلك شريان حياة مالي بالنسبة لكاراكاس.

واتهم إعلان ترامب الذي نشره عبر شبكة "تروث سوشال" حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بعدم الوفاء بالشروط الديمقراطية للانتخابات التي أجريت في يوليو من العام الماضي فضلا عن عدم التحرك سريعا بما يكفي لاستعادة المهاجرين الفنزويليين الذين من المقرر أن يتم ترحيلهم.

وأوضح ترامب أنه بهذا القرار يلغي التنازلات التي منحها سلفه جو بايدن لرئيس فنزويلا بشأن اتفاق نقل النفط.