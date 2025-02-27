العثور على مقابر تضم رفات أكثر من 1000 سوري قتلوا خلال احتجازهم بمطار المزة العسكري

ذكر تقرير من المقرر نشره، الخميس، أن أكثر من ألف سوري لاقوا حتفهم وهم محتجزون في مطار عسكري على مشارف دمشق أو تم إعدامهم أو لاقوا حتفهم جراء التعذيب أو سوء معاملة في موقع كان مصدرا للخوف على نطاق واسع.

وتعقب التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة «رويترز» حصريا، الحالات التي دفنت في 7 مواقع مشتبه بها.

وفي التقرير، يقول المركز السوري للعدالة والمساءلة إنه حدد مواقع المقابر باستخدام مزيج من أقوال شهود وصور الأقمار الاصطناعية ووثائق تم تصويرها في المطار العسكري في حي المزة بدمشق، بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر.

وتقع بعض مواقع الدفن المشتبه بها في أرض المطار، وبعضها الآخر في أماكن أخرى من دمشق.

ولم تفحص رويترز الوثائق. ولم يتمكن مركز العدالة والمساءلة من تأكيد وجود المقابر الجماعية بشكل مستقل من خلال مراجعته الخاصة لصور الأقمار الاصطناعية.

لكن مراسلين لـ«رويترز» رأوا علامات على وجود تربة غير مستوية في صور الكثير من الأماكن التي حددها المركز السوري للعدالة والمساءلة.