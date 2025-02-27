 الكويت: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد السلم والأمن في المنطقة - بوابة الشروق
الخميس 27 فبراير 2025 1:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الكويت: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد السلم والأمن في المنطقة

الكويت - (د ب أ )
نشر في: الخميس 27 فبراير 2025 - 1:37 م | آخر تحديث: الخميس 27 فبراير 2025 - 1:37 م

أعربت الكويت، اليوم الخميس، عن استنكارها الشديد للاعتداءات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في الجمهورية العربية السورية، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم، موقف الكويت المساند والداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وطالبت الكويت، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بهم، ووضع حدٍّ لتلك الاعتداءات الهمجية والممنهجة التي تهدد السلم والأمن في المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الصراعات والعنف فيها.

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