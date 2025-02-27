حماس: تصريحات كاتس بشأن إبقاء محور فيلاديلفيا منطقة عازلة انتهاك واضح لاتفاق غزة

قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس يطلق تصريحات مضللة وليس لها أساس من الصحة بادعاء أن حماس خططت لمهاجمة جنود ومستوطنات خلال وقف إطلاق النار.

وأكدت حماس، في بيان صحفي اليوم، أورده المركز الفلسطيني للإعلام، أن تلك الادعاءات تأتي في سياق محاولات الاحتلال التنصل من التزاماته التي نص عليها وقف إطلاق النار.

وأضافت أن تصريحات كاتس بشأن إبقاء المنطقة الحدودية بين غزة ومصر فيما يعرف باسم محور صلاح الدين (فيلاديلفيا) منطقة عازلة هو انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة لاختلاق الذرائع لتعطيله وإفشاله.

وجددت حماس، التأكيد على التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، بكل حيثياته وبنوده، واستعدادها للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وشددت على أهمية قيام الإخوة الوسطاء والمجتمع الدولي والأطراف ذات العلاقة بالتحرك الفوري والجاد لإلزام الاحتلال التقيد باستحقاقات وبنود الاتفاق، والعمل على منع نتنياهو وحكومته المجرمة من تعطيله وإفشاله.

وكان من المفترض، أن تبدأ إسرائيل الانسحاب من ممر فيلادلفيا بعد غد السبت، اليوم الأخير من المرحلة الأولى للاتفاق، على أن تستكمل الانسحاب خلال ثمانية أيام.

وتسلمت إسرائيل، ليل الأربعاء / الخميس، جثث 4 رهائن من قطاع غزة، وأطلقت في المقابل سراح دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين الذين كان يفترض في الأساس إطلاق سراحهم يوم السبت الماضي.

ولم تبدأ المحادثات بشأن المرحلة الثانية والأكثر صعوبة من اتفاق وقف إطلاق النار بعد.