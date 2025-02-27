وزارة الدفاع التركية: إتمام أعمال تعيين ملحق عسكري في سوريا

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، صباح اليوم الخميس، إتمام أعمال تعيين ملحق عسكري في سوريا.

وأشارت الوزارة إلى أن «الملحق العسكري من المقرر أن يلتحق بمكان عمله في أقرب وقت ممكن»، وذلك حسبما أفادته وكالة «الأناضول»، في خبر عاجل لها.

وقبل أسبوعين، أكدت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، أنها مستمرة في العمل على تعيين ملحق عسكري في سوريا.

وأوضحت الوزارة على لسان الناطق باسمها زكي أكتورك، أنه «إذا اقتضت الضرورة، قد يتم إجراء تغييرات في مواقع الوحدات التركية الموجودة في سوريا».

وأكد وجود توافق في الرؤى بين تركيا والإدارة الجديدة في دمشق بشأن تطهير سوريا من التنظيمات الإرهابية.