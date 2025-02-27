ترامب يعلن بدء تطبيق الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك وأخرى إضافية على الصين 4 مارس المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء تطبيق الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك، فضلًا عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الصين، في 4 مارس المقبل.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء الخميس، إن المخدرات تتدفق إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وكندا بمستويات «عالية جداً وغير مقبولة»، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من تلك المخدرات التخليقية تُصنع في الصين.

وأشار إلى «وفاة أكثر من 100 ألف شخص العام الماضي؛ بسبب توزيع هذه السموم الخطيرة والتي تسبب الإدمان»، وفقًا لتدوينته.



وقبل يومين، أكد الرئيس الأمريكي أن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ستبدأ الشهر المقبل، منهيا تعليقا استمر لمدة شهر على الرسوم المخطط فرضها على الواردات، والتي قد تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي وتزيد من حدة التضخم.

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال ترامب: «نحن نسير وفق الجدول الزمني المحدد للرسوم، ويبدو أن الأمور تمضي بسرعة كبيرة».

وبينما كان ترامب يجيب على سؤال محدد بشأن الرسوم التي ستُفرض على أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، شدد أيضا على أن الرسوم «المتبادلة» التي يعتزم فرضها، ستبدأ في موعدها المحدد.

ويؤكد ترامب أن الدول الأخرى تفرض رسوما جمركية غير عادلة تضر بالتصنيع المحلي والوظائف في الولايات المتحدة.

وأثارت تهديداته المتكررة بفرض الرسوم مخاوف بين الشركات والمستهلكين من تباطؤ اقتصادي وزيادة في معدلات التضخم، لكنه يصر على أن هذه الرسوم ستدر إيرادات تساهم في تقليص العجز في الميزانية الفيدرالية وخلق وظائف جديدة.