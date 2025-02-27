ترامب: لست محبطا من نتيجة حزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات الألمانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه غير مُحبط من حصول حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف على المركز الثاني فقط في الانتخابات البرلمانية الألمانية.

وأوضح ترامب، اليوم الخميس، ردا على سؤال أحد الصحفيين في البيت الأبيض: "لا، أنا لست محبطا من أي شيء".

وأضاف ترامب: "حقا، إن المجموعة التي نعارضها أكثر من غيرها قد خسرت، ومع ذلك كانت علاقتنا جيدة معهم أيضا. ولدينا علاقة جيدة جدا مع جميع المجموعات في ألمانيا".

واستطرد ترامب قائلا: "انظروا، العلاقة مع ألمانيا كانت قوية جدا، لكن علينا أن نرى ما سيحدث." مضيفا أن "لديهم الكثير من الأمور الجارية حاليا، وعلينا أن نرى كيف ستتطور الأمور".

وكان حزب البديل من أجل ألمانيا قد حقق إنجازا تاريخيا بحصوله على المركز الثاني في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي، مستفيدا من أداء غير مسبوق في شرقي ألمانيا، حيث ضاعف حصته من الأصوات مقارنة بعام 2021، ليصل إلى نسبة مذهلة بلغت 8ر20%.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط، بقيادة المستشار أولاف شولتس، الخاسر الأبرز في انتخابات يوم الأحد، حيث احتل المركز الثالث بنسبة تزيد قليلا عن 16% من الأصوات، مسجلا أسوأ نتيجة له على الإطلاق.









