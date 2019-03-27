النمسا تلقى القبض على أحد عناصر داعش بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية

ألقت قوات الأمن النمساوية اليوم الأربعاء القبض على أحد المنتمين إلى داعش بإحدى الشقق السكنية في العاصمة فيينا بتهمة تنفيذ هجمات إرهابية في ألمانيا.

وقد وجهت التهمة للمشتبه به بشروعه بتنفيذ هجمات في ألمانيا - خلال شهري أكتوبر وديسمبر من العام الماضي " 2018 " - حسبما أعلن الادعاء العام الألماني في "ميونخ اليوم".

وأضاف أن المشتبه به عراقي الجنسية ويبلغ " 42 عاما " قام قبل نحو خمسة أشهر بشد سلك فولاذي فوق قضيبي خط السكة الحديدية الخاص بالقطار الألماني السريع بين مدينتي نورنبرج وميونيخ، وكاد أن يؤدي ذلك إلى خروج القطار عن القضبان الحديدية.

أشار إلى أن السلطات الأمنية عثرت على وثائق باللغة العربية ، إضافة إلى علم داعش بالقرب من مكان الهجوم، وهو الأمر الذي عزز فرضية الخلفية الإرهابية وراء الهجوم على القطار السريع.