حماية المنافسة: استحواذ «أوبر» على «كريم» اتفاق مبدئي ولابد من الحصول على موافقة الجهاز

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن عقد الشراء المبرم بين الشركتين العالميتين "أوبر" و"كريم" متوقف تنفيذه على موافقة الجهاز، وهو عقد ابتدائي بموجبه تقوم شركة "أوبر" بشراء شركة "كريم".

وأوضح الجهاز - في بيان له اليوم الثلاثاء - أن الاستحواذ يتضمن كل شركات "كريم" في الشرق الأوسط بما فيها مصر، وقد تضمن الاتفاق المبدئي شرط عدم تنفيذه إلا بعد الحصول على موافقة جهاز المنافسة المصري.

وذكر الجهاز أنه سيقوم باتخاذ قراره عقب ورود الإخطار الرسمي من الأطراف المعنية مستوفي كافة شروطه القانونية الواردة في أحكام قانون حماية المنافسة، وأن الفحص الفني من قبل الجهاز سوف ينتهي إما إلى الموافقة على إتمام العملية أو إلى الموافقة مع وضع تدابير ملزمة للأطراف للحد من الأضرار الناتجة عنه، أو إلى رفض العملية إذا ما تبين أن هناك أضرار قد تصيب السوق المصري.

وأوضح الجهاز أنه أدرك خطورة ذلك الأمر منذ أكتوبر الماضي، وما قد يترتب عليه من تقييد المنافسة في الأسواق المعنية، كسوق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية سواء بالسيارات الخاصة، أو بالحافلات صغيرة الحجم (ميكروباصات) أوبالدراجات النارية (موتوسيكلات) أو بالتوك توك، وخدمة توصيل المأكولات الجاهزة، و خدمة توصيل البريد السريع، لذا فقد قام الجهاز بإصدار قراره رقم 26 لسنة 2018 بتاريخ 22 أكتوبر 2018 باتخاذ مجموعة من التدابير تجاه الشركتين لتدارك آثار العملية المزمع إجرائها في هذا الشأن.

وأشار البيان إلى أن الجهاز، منذ ذلك التاريخ فإنه يعكف على متابعة تطورات تلك المسألة من خلال فريق عمل يطبق أعلى المعايير العالمية في التحليل الاقتصادي والقانوني لتجنب أية أضرار بالمنافسة داخل السوق المصري.

ودعا الجهاز كل المعنيين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي استثمرت حديثا في هذا السوق الواعد، إلى التوجه إلى الجهاز لإبداء آرائهم فيما إذا كان من شأن هذا الاتفاق لأن يحد من فرص المنافسة والاستثمار في هذا القطاع الناشئ والمهم، في موعد أقصاه 30 أبريل 2019 وذلك في إطار قيام الجهاز بدوره المنوط به في المحافظة على حقوق الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على الفرص الاستثمارية للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار داخل هذا القطاع في مصر.