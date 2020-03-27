أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنها ستتخذ ابتداء من مساء اليوم إجراءات لمنع التجول في الشوارع والطرقات، ما بين الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا، ومراقبة مدى تقيد المؤسسات التي شملها قرار الحكومة بالإغلاق العام في إطار جهود مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت مديرية التوجيه بالجيش اللبناني – في بيان مساء اليوم الجمعة – أن هذه الإجراءات التي سيعمل الجيش على تنفيذها، تأتي في إطار مقررات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق التعبئة العامة في عموم البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا وتفشيه.

ودعت قيادة الجيش اللبناني، كافة المواطنين إلى التجاوب مع الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة العسكرية.

وكانت الحكومة اللبنانية، مددت أمس حالة التعبئة العامة حتى 12 أبريل المقبل، والتي كان يفترض أن تنتهي بعد غد الأحد، وذلك في ضوء توصية بهذا الأمر من المجلس الأعلى للدفاع.

كما أقرت الحكومة أمس قرارا بمنع التجول في الشوارع والطرق ما بين الساعة الـ 7 مساء وحتى الـ 5 فجرا.

وتتضمن إجراءات التعبئة العامة التي أعلنت في 15 مارس الجاري، تعليق حركة الطيران وإغلاق المطار والموانىء البحرية والمنافذ البرية والمؤسسات والإدارات العامة والمدارس والجامعات والشركات والمؤسسات وكافة أماكن التجمعات، عدا استثناءات محدودة تشمل متاجر بيع المواد الغذائية والمطاحن والمخابز والبنوك والمستشفيات والصيدليات، والتأكد على اللبنانيين التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.