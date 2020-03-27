الادعاء الفنزويلي يحقق مع زعيم المعارضة في محاولة الانقلاب

أكد المدعي العام الفنزويلي ، طارق وليام صعب، أمس الخميس، أن مكتبه بدأ تحقيقا مع زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد خوان جوايدو، بزعم التخطيط لمحاولة انقلاب.

وأكد صعب في سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه يجري حاليا التحقيق مع جوايدو، الذي يحاول الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو المحاصر منذ العام الماضي، وذلك إلى جانب الجنرال المتقاعد كليفر ألكالا ومتعاونين آخرين بتهمة "الجريمة المعترف بها بمحاولة الانقلاب".

وكتب صعب في إشارة إلى الجنرال السابق الذي كان يعيش في جمهورية كولومبيا "تم التخطيط لمحاولة الانقلاب هذه في جمهورية كولومبيا، بدعم من مستشارين أمريكيين وبسرقة أموال من الدولة الفنزويلية".

وأضاف صعب، أن الخطة أحبطت عندما تم ضبط شحنة أسلحة بقيمة 500 ألف دولار كان من المقرر تهريبها عبر الحدود إلى فنزويلا في ميناء سانتا مارتا الكولومبي.

وترأس مادورو، الذي فاز بفترة ولاية ثانية في انتخابات مثيرة للجدل في عام 2018، البلاد في خضم انهيار اقتصادي تسبب في نزوح جماعي من فنزويلا ودفع إلى تنظيم مظاهرات حاشدة ضد حكمه.

وقوبل إعلان جوايدو في يناير 2019 تنصيب نفسه كرئيس مؤقت بدعم دولي، لكن جهوده للإطاحة بمادورو واجهت صعوبات منذ أن أكدت الشخصيات الرئيسية في الجيش القوي في البلاد ولاءها له.