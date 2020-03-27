صوت ميجان في فيلم وثائقي في أول دور لها بعد مغادرة الحياة الملكية

تستعد ميجان ماركل للقيام بالتعليق الصوتي في الفيلم الوثائقي المرتقب من إنتاج شركة ديزني بعنوان "الفيل".

وهذا هو أول دور لميجان منذ أعلنت هي والأمير هاري التخلي عن واجباتهما الملكية في بريطانيا.

وأعلنت ديزني عن الفيلم في حسابها على موقع "تويتر"، للتواصل الاجتماعي، حيث غردت أنه سوف يكون متاحا عبر خدمتها للتدفق الالكتروني يوم 3 أبريل المقبل.

ويقتفي الفيلم الوثائقي رحلة قطيع من الأفيال عبر صحراء كالهاري في جنوب أفريقيا.

والأمريكية ميجان ماركل ليست غريبة عن صناعة الترفيه، إذ قامت بأداء دور كبير، المساعدة القانونية راشيل زان، في مسلسل الدعاوى القضائية الأمريكي "سوتس"، قبل أن تتزوج هاري في عام 2018. كما ظهرت في أعمال تليفزيونية أخرى.

وأعلن هاري وميجان في يناير أنهما يعتزمان "التخلي" عن الواجبات الملكية والعيش حياة خاصة مستقلة بالأساس في كندا، بدءا من هذا الربيع.