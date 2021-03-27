وزير خارجية الصين: علاقاتنا مع إيران استراتيجية ودائمة

أكد عضو مجلس الدولة وزير خارجية الصين "وانج يي"، أن العلاقات بين بلاده وإيران دائمة واستراتيجية ولن تتأثر بالظروف اليومية.

وأشار "وانج يي"، خلال لقائه مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، علي لاريجاني، في طهران اليوم السبت، إلى العلاقات التاريخية والودية بين البلدين، وأكد أهمية التعاون في إطار المشاركة الاستراتيجية الشاملة، معربا عن سروره للانتهاء من إعداد الوثيقة الشاملة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

من جانبه، قال لاريجاني -خلال اللقاء- إن إيران تتخذ القرار حول علاقاتها مع الدول الأخرى بصورة مستقلة وليست كبعض الدول التي تغير موقفها بمجرد اتصال هاتفي.

ولفت الجانبان إلى الذكرى الخمسين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين إيران والصين، وأكدا تنمية العلاقات المبنية على المشاركة الاستراتيجية الشاملة.

كما أعربا عن سرورهما للانتهاء من إعداد الوثيقة الشاملة للتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية وتدارسا كيفية المضي بالأبعاد العامة للعلاقات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، وأكدا إجراء المشاورات الوثيقة بين البلدين للارتقاء بالتعاون الاستراتيجي وبعيد الأمد بينهما.

كان وزير الخارجية الصيني قد وصل إلى طهران مساء أمس الجمعة، والتقى اليوم السبت، وزير الخارجية محمد جواد ظريف، كما سيلتقي رئيس الجمهورية حسن روحاني في وقت لاحق من اليوم.

وتتمسك الصين بالاتفاق النووي الذي وقعت عليه، إضافة إلى فرنسا وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، مع إيران عام 2015، لكن واشنطن انسحبت منه عام 2018 وفرضت عقوبات قاسية على طهران.