إرهابيون يختطفون 25 قرويا في شرق الكونغو

اختطف مسلحون إسلاميون 25 شخصا، على الأقل، في شرق الكونغو، بحسب ما ذكره مسؤول محلي اليوم السبت.

وقال دونات كيبوانا، المسؤول بمنطقة "بيني"، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة، ذات الصلة بداعش، اختطفوا المدنيين من قرية كايناما بمنطقة بيني، في الساعات الأولى من اليوم السبت.

وقالت نويلا كاتونجرواكي، رئيسة إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية في بيني، إن الإرهابيين أحرقوا أكثر من 30 منزلا خلال الهجوم، مضيفة: "وصلت القوات الديمقراطية المتحالفة عندما كان السكان نائمين".

وأكد المتحدث العسكري أنتوني موالوشاي وقوع الهجوم، ولكنه لم يتطرق لعدد المخطوفين، مشيرا إلى تحقيقات جارية.

ويشار إلى أن هناك أكثر من مئة جماعة متمردة نشطة في شرق الكونغو، يقاتل العديد منها من أجل الحصول على الموارد الطبيعية الثمينة في البلاد.

ومن بين هذه الجماعات "القوات الديمقراطية المتحالفة" التي ترجع أصولها إلى دولة أوغندا المجاورة.

والجماعة متهمة بقتل الآلاف.