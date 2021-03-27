نائب طهطا: الحزن يخيم على محافظة سوهاج بعد حادث تصادم القطارين

قال نشأت عباس، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا، إنه سمع صوت اصطدام قطاري سوهاج أثناء صلاة الجمعة، مشيرًا إلى وقوع الحادث بقرية الصوامعة والتي تهشد لأول مرة مثل هذه الواقعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، صباح السبت، أنه وباقي المواطنين تعاونوا مع المسؤولين في نقل الضحايا، موضحًا أن وفقًا لشهود عيان فأحد القطارات كان متوقفًا عن السير أثناء قدوم الأخر بسرعة ما أسفر عن وقوع الحادث.

وأوضح أن أحد القطارين داخلي خاص بنقل ارركاب من سوهاج إلى أسيوط والآخر سريع قادم من الأقصر، مضيفًا أن الحادث أسسفر عن تهشم 3 عربات من قطار الركاب وجرار القطار السريع.

وذكر أن الحزن يخيم على محافظة سوهاج بعد حادث التصام الأليم، لافتًا إلى أنه سيتقدم باستجواب في مجلس النواب بمحاسبة المسؤولين، إضافة إلى أنه سيحرص على تعويض المصابين.

واصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج، اليوم الجمعة، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأسفر عن وجود عدد من الضحايا، جار حصرهم ونقلهم إلى المستشفيات.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا.