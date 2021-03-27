محافظ الغربية يثمن جهود جامعة طنطا في خدمة المجتمع

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار التعاون الدائم والمثمر مع جامعة طنطا من أجل تقديم خدمات أفضل للمجتمع، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة طنطا الذي عقد اليوم السبت، برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، السادة أعضاء المجلس والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى المستشفيات الجامعية.

وبدأ الاجتماع، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث قطاري الصعيد، وفي كلمته وجه المحافظ خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما وجه المحافظ الشكر لرئيس الجامعة على الدعوة للحضور، مثمنا دعم الجامعة في تنفيذ عدد من القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالإضافة إلى مبادرة "صنايعية مصر" ، مطالبا رئيس الجامعة بتكثيف العمل بها لدعم التمكين الاقتصادي للشباب.

وخلال الاجتماع، تم عرض أهم إنجازات الجامعة خلال الأربعة أشهر السابقة من "تطوير العملية التعليمة، وتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، ودعم المبادرات الرئاسية المجتمعية، وتطوير منظومة القطاع الطبي".