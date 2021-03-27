تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضي و٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).



وعلى الفور إنتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار.



وتم نقل ٢٣ حالة إصابة إلى مستشفى السلام و٣ حالات وفيات وجارى البحث عن وجود اشخاص تحت الأنقاض، حسبما أعلنت محافظة القاهرة.



وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.